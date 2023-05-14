Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.05.2023 - 11:04

Güncelleme: 14.05.2023 - 11:04

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin takımı Brighton'ı konuk edecek.

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Brighton ise kendi evinde konuk ettiği Everton'a 5-1 mağlup olmuştu.