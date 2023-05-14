Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Brighton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin takımı Brighton'ı konuk edecek.
ARSENAL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
ARSENAL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Brighton ise kendi evinde konuk ettiği Everton'a 5-1 mağlup olmuştu.
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