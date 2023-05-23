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Arsenal, Bukayo Saka'nın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, İngiliz milli futbolcu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:34
Arsenal, Bukayo Saka'nın sözleşmesini yeniledi
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Arsenal Kulübü, 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, ücretinde önemli artış yapılan Saka'nın gelecek sene bitecek kontratının 2027'ye kadar uzatıldığı öne sürüldü.

Bukayo Saka

Altyapısından yetiştiği Arsenal'da 2018 yılında A takıma yükselen genç futbolcu, çıktığı 178 maçta 37 gol attı.

Saka, İngiltere Milli Takımı'nda ise 26 maçta 8 gol kaydetti.


İngiltere Premier Lig Arsenal Bukayo Saka

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