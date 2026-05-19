Arsenal, Burnley engelini de aştı: Şampiyonluk bir adım uzaklıkta

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında liderlik koltuğunda oturan Arsenal, sahasında küme düşmesi kesinleşen Burnley'yi ağırladı. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal, 1-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Kai Havertz attı.

Arsenal, aldığı bu galibiyetle 82 puana yükseldi ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Londra ekibi, Manchester City'nin Bournemouth'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Arsenal, ligin son haftasında Crystal Palace'a konuk olacak. Manchester City ise Aston Villa'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1) Arsenal - 82 puan (37 maç)

2) Manchester City - 77 puan (36 maç)

İngiltere Premier Lig'de sezonun 38. ve son haftası, 24 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.