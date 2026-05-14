Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor

14.05.2026 09:47:00
İngiltere Premier Lig'de oynanan erteleme maçında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 yendi. Manchester City, bu galibiyetin ardından bitime iki hafta kala puanını 77'ye çıkarırken Arsenal, 79 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

İngiltere Premier Lig'de 31. haftanın erteleme maçında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 32. dkaikada Antoine Semenyo, 40. dakikada Omar Marmoush ve 84. dakikada Savinho attı.

Manchester City, bu galibiyetle birlikte ligde puanını 77'ye yükseltti. Crystal Palace, 44 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasın Manchester City, Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ZİRVE YARIŞINDA SON DURUM

Manchester City'nin Crystal Palace karşısında eksik maçını tamamlaması ve kazanmasıyla birlikte lider Arsenal ile 2 puan farkı bulunuyor.

İngiltere FA Cup'ta ilk finalist Manchester City! Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde karşılaştığı Southampton'ı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Manchester City'de John Stones ile yollar ayrılıyor! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones ile sezon sonunda yolların ayrılacağını duyurdu.
Manchester City'den şampiyonluk yolunda kritik kayıp! Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Everton ile 3-3 berabere kaldı.