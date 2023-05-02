Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Londra derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Frank Lampard'ın takımı Chelsea'yi konuk edecek.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 4-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Chelsea ise kendi evinde konuk ettiği Brentford'a 2-0 yenilmişti.
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