Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 18:44

Güncelleme: 02.05.2023 - 18:44

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Frank Lampard'ın takımı Chelsea'yi konuk edecek.

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 4-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Chelsea ise kendi evinde konuk ettiği Brentford'a 2-0 yenilmişti.



