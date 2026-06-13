Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arsenal'den Kenan Yıldız için dev bütçe: 'Rüya transfer'

Arsenal'den Kenan Yıldız için dev bütçe: 'Rüya transfer'

13.06.2026 17:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arsenal'den Kenan Yıldız için dev bütçe: 'Rüya transfer'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için harekete geçeceği iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Arsenal iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

'RÜYA TRANSFER'

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Arsenal, yaz transfer döneminde sol kanat ve forvet hattını güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, Juventus'tan Kenan Yıldız transferini, "Rüya transfer" olarak görüyor.

Haberde, Arsenal'in, 21 yaşındaki milli futbolcu için 100 milyon Euro harcamayı gözden çıkardığı belirtildi.

Arsenal, Kenan Yıldız transferinde alternatif olarak Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Christos Tzolis'i listesinde bulunduruyor.

47 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Juventus'ta önceki sezonda 47 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

İtalyan ekibi Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İlgili Konular: #transfer #Arsenal #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Arda Güler ve Kenan Yıldız listede yer aldı... Dünya Kupası'ndaki en iyi genç yetenekler belirlendi
Arda Güler ve Kenan Yıldız listede yer aldı... Dünya Kupası'ndaki en iyi genç yetenekler belirlendi 2026 Dünya Kupası'naa sayılı günler kala turnuvada yer alacak en iyi 21 yaş altı oyuncular belirlendi. A Milli Takım'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız listede yer aldı.
Arsenal'in gündeminde olduğu iddia edilmişti: Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi
Arsenal'in gündeminde olduğu iddia edilmişti: Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi Serie A ekibi Juventus'un, adı Arsenal ile anılan Kenan Yıldız'ı kesinlikle satmayacağı iddia edildi.
Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız sözleri: 'Gelecekte Ballon d'Or'u kazanabilir'
Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız sözleri: 'Gelecekte Ballon d'Or'u kazanabilir' 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.