Arsenal'den Kenan Yıldız için dev bütçe: 'Rüya transfer'

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Arsenal iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

'RÜYA TRANSFER'

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Arsenal, yaz transfer döneminde sol kanat ve forvet hattını güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, Juventus'tan Kenan Yıldız transferini, "Rüya transfer" olarak görüyor.

Haberde, Arsenal'in, 21 yaşındaki milli futbolcu için 100 milyon Euro harcamayı gözden çıkardığı belirtildi.

Arsenal, Kenan Yıldız transferinde alternatif olarak Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Christos Tzolis'i listesinde bulunduruyor.

47 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Juventus'ta önceki sezonda 47 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

İtalyan ekibi Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.