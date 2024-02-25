Loris Karius bir ilki yaşadı, Arsenal güle oynaya kazandı
Premier Lig'in 26.haftasında Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 4-1 yendi.
Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sven Botman (KK), 24. dakikada Kai Havertz, 65. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Jakub Kiwior, Newcastle United'ın golünü 84. dakikada Joe Willock kaydetti.
Arsenal bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken, Newcastle United ise 37 puanda kaldı.
Arsenal bir sonraki karşılaşmasında Sheffield United deplasmanına giderken, Newcastle United evinde Wolves'ı ağırlayacak.
LORIS KARIUS BİR İLK YAŞADI
Newcastle United kalesini eski Beşiktaşlı Loris Karius korudu. Alman file bekçisi bu sezon ilk maçına çıktı.
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