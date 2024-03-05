Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı

İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:37
Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı
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Premier Lig karşılaşmasında Arsenal deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 yendi.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kendi kalesine), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White attı.

Arsenal bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Sheffield United 13 puanla son sırada kaldı.


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