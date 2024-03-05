Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı
İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti.
Premier Lig karşılaşmasında Arsenal deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 yendi.
Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kendi kalesine), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White attı.
Arsenal bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Sheffield United 13 puanla son sırada kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- Akaryakıta bir zam daha geliyor!
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Gündem olan o sahneye ilişkin ilk kez konuştu
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- Mehmet Şimşek'e konut kredisi yanıtı
- Murat Kurum'dan bir gaf daha
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi