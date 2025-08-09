Emirates Kupası'nda zafer Arsenal'in!

Emirates Kupası 2025 finalinde Arsenal ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

İngiliz devi Arsenal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak Emirates Kupası'nın sahibi oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, Viktor Gyökeres, Bukayo Saka ve Kai Havertz'ten geldi.

Arsenal'in yeni transferi Viktor Gyökeres, Arsenal formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Arsenal, mücadeleye; David Raya, William Saliba, Gabriel, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres ilk 11'iyle başladı.

Athletic Bilbao ise sahaya; Unai Simon, Dani Vivian, Inigo Lekue, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Alex Berenguer, Inigo Ruiz, Mikel Alboniga, Unai Gomez, Inaki Williams, Nico Williams 11'iyle çıktı.

2007'den beri düzenli olarak sezon öncesinde düzenlenen turnuva, çeşitli takımlara ev sahipliği yaptı. Emirates'te düzenlenen organizasyon 2012, 2016 ve pandemiyi kapsayan 2020 ile 2021 yılları haricinde her sene düzenlendi.

Kupayı 9.kez müzesine götüren Arsenal, bu alanda beklendiği üzere zirvede yer aldı.

Bu sezonki finalle birlikte kupayı daha önce kazanan takımlar şu şekilde:

Arsenal (9)

Olimpik Lyon

Galatasaray

Hamburg

New York Red Bulls

Valencia