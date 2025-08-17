Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 20:31:00
Arsenal, Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United'ı devirdi!

Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Riccardo Calafiori attı. Bu dakikada kullanılan kornerde Altay Bayındır'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve Calafiori, arka direkte topu ağlara gönderdi.

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

KORNERLERDEN 31 GOL

Arsenal, 2023-24 sezonundan itibaren Premier Lig'de köşe vuruşlarından 31 gol buldu. Mikel Arteta'nın ekibi, bu kategoride en yakın rakibi Liverpool'u 11 gol farkla geride bıraktı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadeleyi tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Arsenal, lige iyi bir başlangıç yaptı ve 3 puanı hanesine yazdı. Ma Manchester United ise ilk haftayı puansız kapattı.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Leeds United ile karşılaşacak. Manchester United, Fulham deplasmanına gidecek.

