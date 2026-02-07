Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arsenal evinde Sunderland'i rahat geçti!

Arsenal evinde Sunderland'i rahat geçti!

7.02.2026 22:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arsenal evinde Sunderland'i rahat geçti!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, sahasında Sunderland'i 3-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, evinde Sunderland'i konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı lider Arsenal karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımın gollerini 42. dakikada Martin Zubimendi ve 66 ile 90+4. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.

Öte yandan Arsenal formasıyla çıktığı son 8 resmi maçta Viktor Gyökeres 6 gol 2 asist ile 8 gol katkısı yaptı.

Bu sonuçla Arsenal 56 puana yükseldi. Sunderland ise 36 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, Brentford'a konuk olacak. Sunderland ise Liverpool'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #Arsenal #İngiltere Premier Lig #Sunderland

İlgili Haberler

5 gollü Lig Kupası maçında kazanan Arsenal!
5 gollü Lig Kupası maçında kazanan Arsenal! İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Arsenal, Chelsea'yi 3-2 mağlup etti.
Arsenal galibiyet hasretini 4 golle sonlandırdı!
Arsenal galibiyet hasretini 4 golle sonlandırdı! Arsenal, Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Leeds United'ı 4-0 mağlup etti ve ligde 3 hafta sonra kazandı.
Arsenal, Nottingham Forest'a takıldı!
Arsenal, Nottingham Forest'a takıldı! İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal, Nottingham Forest ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.