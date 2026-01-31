Arsenal galibiyet hasretini 4 golle sonlandırdı!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Leeds United deplasmanına konuk oldu. Arsenal, Elland Road'daki maçı 4-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Martin Zubimendi, 38. dakikada kendi kalesine Karl Darlow, 69. dakikada Viktor Gyökeres ve 86. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal, bu galibiyetle birlikte ligdeki özlemine son verdi. Mikel Arteta'nın ekibi, ligde 3 maç sonra kazandı.
Bu sonucun ardından Arsenal, 53 puana yükseldi. Leeds United, 26 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Arsenal, sahasında Sunderland'ı ağırlayacak. Leeds United, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.