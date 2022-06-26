Arsenal, Gabriel Jesus'u açıklamaya hazırlanıyor

26 Haziran 2022 Pazar, 15:48

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, yeni sezon öncesinde 4. transferini bitirmeye yakın.

NTV Spor'un ESPN'den aktardığına göre, Londra ekibinin Gabriel Jesus transferi için Manchester City ile bonuslarla birlikte 55 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardığı, bu tutarın 10 milyon sterlinlik bölümünün bonuslar olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Gabriel Jesus'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Jesus, geçen sezon kariyerinin 4. Premier Lig şampiyonluğunu yaşamıştı.

Geçen sezon Manchester City formasıyla 41 maçta süre alan Brezilyalı forvet, 13 gol ve 12 asist kaydetmişti.

Arsenal, daha önce Fabio Vieira, Matt Turner ve Marquinhos transferlerini açıklamıştı.