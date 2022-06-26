Galatasaray'dan William Carvalho atağı!

26 Haziran 2022 Pazar, 13:25

Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu.

Galatasaray’da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan Sportif Direktör Cenk Ergün İstanbul’a döndü. İtalya’da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlığa oturan ve daha sonra Portekiz’e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu. Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşerek bilgi verecek.

İddiaya göre, Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu transfer listesine ekledi.

TRANSFER TEKLİFİ DAHA İYİ

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi.

Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçen sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.