Abdülkerim Bardakcı: 'Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı'

26 Haziran 2022 Pazar, 09:28

Abdülkerim Bardakcı, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra GSTV'ye açıklamada bulundu.

Sözlerine yakın zamanda trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'dan takım arkadaşı ve eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan Abdülkerim Bardakcı, "Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Sadece iki sene değil, 10 senedir kendisini tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya'da beraber çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de Allah'ın izniyle bu anıları devam ettirmeye geldim" diye konuştu.

Başka kulüplerin de kendisine ilgi gösterdiğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat, muhteşem bir ambiyansı var. Deplasman takımı olarak geldiğimde bile burada oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ev sahibi olarak geldiğim zaman 5 kat daha fazla keyif alacağımdan eminim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DAKİ İLK HEDEFİM..."

Teknik direktör Okan Buruk ile çalışmak için sabırsızlandığını dile getiren Abdülkerim Bardakcı, "Okan Hoca ile milli takıma gitmiştik ama küçük bir sakatlığım olduğu için fazla kalamamıştım. Çevremde herkes Okan Hoca'nın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyor. Ben de çok merak ediyor ve kendisiyle çalışmak istiyordum. Çok şükür burada nasip oldu. Bana çok şey katacağını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

Sahada formanın hakkını vermek için elinden geleni yapacağını anlatan Abdülkerim Bardakcı, "Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.