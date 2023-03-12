Arsenal galibiyet serisini 5 maça çıkardı! Fulham 0-3 Arsenal

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 19:08

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 19:08

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, zorlu Fulham deplasmanında zorlanmadı. 21. dakikada Gabriel ile 1-0 öne geçen Arsenal, 26'da ise Gabriel Martinelli ile farkı 2'ye yükseltti.

45. dakikada bu kez Martin Odegaard sahne aldı ve maçın sonucunu söyledi: 3-0. Arsenal'in üç golünün hazırlayıcısı da Leandro Trossard oldu.

Arsenal bu galibiyet ile puanını 66'ya yükseltti. Fulham ise 39 puanda kaldı.