Arsenal galibiyet serisini 5 maça çıkardı! Fulham 0-3 Arsenal
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda konuk olduğu Fulham'ı 3-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, zorlu Fulham deplasmanında zorlanmadı. 21. dakikada Gabriel ile 1-0 öne geçen Arsenal, 26'da ise Gabriel Martinelli ile farkı 2'ye yükseltti.
45. dakikada bu kez Martin Odegaard sahne aldı ve maçın sonucunu söyledi: 3-0. Arsenal'in üç golünün hazırlayıcısı da Leandro Trossard oldu.
Arsenal bu galibiyet ile puanını 66'ya yükseltti. Fulham ise 39 puanda kaldı.
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