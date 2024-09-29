Arsenal, Leicester City'yi son dakikada devirdi!
Arsenal, İngiltere Premier Lig'de Leicester City'yi son bölümde bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal sahasında Leicester City'yi ağırladı. Geçen hafta Manchester City deplasmanda 2-1 öne geçen ama 90+8'de skoru koruyamadığı için 2-2 beraberlikle sahadan ayrılan Arsenal, Leicester City karşısında benzer bir senaryo yaşamak üzereyken, 90+4 ve 90+9'da gelen gollerle güldü.
Taraftarının önünde 2-0 öne geçen Arsenal, ikinci yarıda Leicester City'nin gollerine engel olamadı. Oyunu son bölümde rakip ceza sahasına yıkan Arsenal, 90+4 ve 90+9'da gelen gollerle kazandı.
Arsenal'in gollerini 20. dakikada Gabriel Martinelli, 45 ve 90+4. dakikada Leandro Trossard, 90+9. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Leciester City'nin golleri 47 ve 63. dakikada James Justin'den geldi.
Manchester City'nin Newcastle'a takıldığı haftada Arsenal kazandı ve puanını 14 yaparak rakibini yakaladı. Leicester City 3 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Southampton'ı ağırlayacak. Leicester City, Bournemouth'u ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Almanya'da flaş hata: Yanlış oyuncu kırmızı kart gördü!
- Dev maçta Bayern Münih, Leverkusen'e diş geçiremedi!
- 2012'den sonra bir ilk: Barcelona, ligde ağır yara aldı!
- Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farklı kazandı!
- Fenerbahçeli yıldızdan Kasımpaşalı futbolcuya mesaj!
- Arsenal, Leicester City'yi son dakikada devirdi!
- Samsunspor geri döndü
- İbrahim Hatipoğlu: 'Çok kolay penaltı veriliyor'
- Okan Buruk'tan maç sonu hakem ve fikstür isyanı!
- 'Serhat Akın'ı vuran şüpheli yakalandı'
En Çok Okunan Haberler
-
- İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama
- Uçakta cinsel ilişki skandalı: Gözaltına alındılar!
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
- Ünlü fenomeni uyuşturup tecavüz etti!
- CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın ölümünü doğruladı
- Erdoğan'dan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına açıklama