Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Jürgen Klopp'un öğrencileri Liverpool'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetiminde lige iyi başlangıç yapan Arsenal, zirveden uzak bir performans gösteren Jürgen Klopp'un öğrencileri Liverpool'u ağırlayacak.
Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18:30'da başlayacak.
ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadale beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligin 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 3-1 mağlup etmişti.
Liverpool ise Brighton'ı ağırladığı karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
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