Arsenal - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:47
Arsenal - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

ARSENAL - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Luton Town ise deplasmanda karşılaştığı Tottenham'a 2-1 mağlup olmuştu.


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