Arsenal - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
ARSENAL - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Luton Town ise deplasmanda karşılaştığı Tottenham'a 2-1 mağlup olmuştu.
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