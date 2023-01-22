Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Arsenal, Premier Lig'in 21. haftasında kendi evinde Manchester United'ı konuk edecek. Dev maç TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı dev maçla devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki lider Arsenal, kendi sahasında Erik ten Hag'ın takımı Manchester United'ı konuk edecek.
ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak dev maç TSİ 19:30'da başlayacak.
ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın görev yapacağı mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oyncadığı son mücadelede Tottenham deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Manchester United ise deplasmanda oynadığı Crystal Palace ile 1-1 berabere kalmıştı.
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