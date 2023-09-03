Arsenal, Manchester United'ı uzatmalarda devirdi!
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.
Manchester United, 27. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle öne geçti. Arsenal, 1-0'ın ardından yaptığı santradan 45 saniye sonra eşitliği sağladı. Martin Ödegaard, 28. dakikada Andre Onana'yı çaresiz bırakarak skora dengeyi getirdi.
Manchester United'ın 88. dakikada Garnacho ile bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
UZATMALARDA GALİBİYETE ULAŞTI
Arsenal'in 116.6 milyon Euro'luk transferi Declan Rice, 90+6. dakikada takımını öne geçiren golü attı.
Gabriel Jesus ise 90+11'de maçın skorunu belirledi.
Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır, ilk kez maç kadrosuna alındı ve yedek kulübesinde yer aldı.
Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. Emirates'te 6 maçtır kazanamayan Manchester United ise 6 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Manchester United ise sahasında Brighton & Hove Albion deplasmanına gidecek.
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