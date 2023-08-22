Arsenal, 3 puana 10 kişi ile ulaştı!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 00:18
Arsenal, 3 puana 10 kişi ile ulaştı!
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İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 1-0 ile geçti. 

Kuzey Londra ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada penaltıdan Martin Odegaard kaydetti. 

Martin Odegaard

ARSENAL 10 KİŞİ KALDI

Arsenal'da Japon futbolcu Tomiyasu 67. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

Sezona ikide iki yaparak başlayan Arsenal 6 puana ulaşarak 3. sıraya yerleşti.

Crystal Palace ise 3 puanla 11.sırada kaldı. 


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