Arsenal, Mikel Arteta'nın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 17:45
Arsenal, Mikel Arteta'nın sözleşmesini uzattı
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini yeniledi.

Arsenal Kulübü, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.


Arsenal İngiltere Premier Lig mikel arteta

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