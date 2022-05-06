Trabzonspor'dan dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç gündeme dair düşüncelerini aktardığı bir basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor ise Ali Koç'un konuşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 17:27
Trabzonspor'dan dikkat çeken sosyal medya paylaşımı
Abone Ol google-news

Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde:


fenerbahçe trabzonspor süper lig Ali Koç Ahmet Ağaoğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler