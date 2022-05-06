Trabzonspor’un eski başkanlarından şampiyonluk yorumu: Direndik ve kazandık

06 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

ŞAMİL EKİNCİ: Çok mutluyum. Bu çocuklar başarıları daha çok hak ediyorlar. Hocayı da şampiyon yaptılar. Devam etmesini diliyorum.

SALİH ERDEM: Trabzonspor başkanlığı ve federasyonda görevlerim sırasında her zaman İstanbul, Anadolu ayrımı yapılmıştır. Yaşadığımız haksızlıklara karşı sesini yükselten sadece Gündüz Kılıç olmuştur. 11 sene sonra gelen şampiyonluktan çok mutluyum. Bu kadar ara vermememiz lazım. Yönetimi, Abdullah Avcı’yı ve oyuncuları kutluyorum.

AHMET CELAL ATAMAN: Bana şampiyonluk yaşattıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de takımlarını bir an olsun yalnız bırakmayan Trabzonspor sevdalılarına ediyorum. Çoktan hak ettiler bile.

"BİZİ ÇOK ÜZDÜLER"

FARUK ÖZAK: Çok mutluyum. Devamını diliyorum. Trabzonspor çok ezildi, haksızlıklara uğradı. Trabzonspor’u çok üzdüler. Buna karşın yılmadı, direndi ve kazandı. Emeği olan herkesi kutluyorum.

MEHMET ALİ YILMAZ: Bizim zamanımızda ligler daha zordu. İstanbul takımları daha güçlüydüler. Çok mutlu oldum. Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun.

SADRİ ŞENER: Çok mutluyum. 11 yıl sonra yaşanan bu sevincin bir parçası olmak çok güzel. O sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmamıza karşın kupamız verilmedi. Ahmet Ağaoğlu kardeşimizi, yönetimini, teknik kadro ve oyuncularımızı yürekten kutluyorum.