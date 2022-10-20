Arsenal, PSV'yi yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
UEFA Avrupa Ligi'nde erteleme maçında PSV Eindhoven'ı 1-0 yenen Arsenal, gruptan çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki erteleme karşılaşmasında Arsenal, PSV Eindhoven'ı 1-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. hafta programında yer alan ancak Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelenen Arsenal-PSV Eindhoven maçı oynandı.
Ev sahibi Arsenal, Xhaka'nın 71. dakikadaki golüyle sahadan galip ayrıldı.
Arsenal, 4'te 4 yaparak bitime 2 karşılaşma kala gruptan çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan PSV Eindhoven ise 2. sıradaki yerini korudu.
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