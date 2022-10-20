Arsenal, PSV'yi yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde erteleme maçında PSV Eindhoven'ı 1-0 yenen Arsenal, gruptan çıkmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 22:41
Arsenal, PSV'yi yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
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UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki erteleme karşılaşmasında Arsenal, PSV Eindhoven'ı 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. hafta programında yer alan ancak Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelenen Arsenal-PSV Eindhoven maçı oynandı.

Ev sahibi Arsenal, Xhaka'nın 71. dakikadaki golüyle sahadan galip ayrıldı.

Arsenal, 4'te 4 yaparak bitime 2 karşılaşma kala gruptan çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan PSV Eindhoven ise 2. sıradaki yerini korudu.


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