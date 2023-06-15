Arsenal'ın yıldızı Oleksandr Zinchenko: 'Rus sporcular müsabakalardan men edilmesin'

Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:57

Güncelleme: 15.06.2023 - 11:09

Arsenal'in yıldızı Oleksandr Zinchenko, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oleksandr Zinchenko, Rus ve Belaruslu sporcuların, spor müsabakalarına katılmalarının dünya çapında yasaklanması çağrısında bulundu.

Oleksandr Zinchenko

"BU SİYASİ DEĞİL, BU SAVAŞ"

Wimbledon'ın Rus ve Belaruslu sporcuların bu yılki şampiyonada yarışmasına izin verme kararını eleştiren Zinchenko, "Bu konuda hemfikir değilim. Onları hiçbir spor dalında en üst düzeyde görmek istemeyen Ukraynalılardan biriyim. Onlara izin verilmemeli. Neden mi? Çünkü, Belarus'tan kaç tane bomba ve roket gönderildi?" dedi.

Zinchenko, "Bakın ben politik değilim. Bu konuda hiçbir şey anlamadım. Anlamıyorum ve asla da anlamayacağım çünkü bu benim alanım değil ama bu siyasi değil. Bu bir savaş ve 'spora siyaset karıştırmayın' diyorlar. Bu siyasi değil, bu savaş" diye konuştu.

"BU BİR ÇAĞRI OLACAK"

Zinchenko, "Rus güçlerini geri püskürtmek için kendisi de dahil olmak üzere tüm güçlere ihtiyaç duyulacağı bir noktanın geleceğine inandığını" belirterek, "Bir zaman gelecek, herkes orada olacak. Bu son çağrı gibi bir şey olacak. Bu bir çağrı olacak. Hepimiz gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna için savaşır mısınız?" sorusuna Zinchenko, "Elbette. Ama aynı zamanda, şu anda burada çok daha fazla yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ama ileride ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.