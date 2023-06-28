Arsenal'dan tarihi transfer hamlesi!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 17:19

Güncelleme: 28.06.2023 - 17:19

Arsenal, West Ham United forması giyen Declan Rice'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sporx'in Daily Mail'e dayandırdığı habere göre, Arsenal'in İngiliz futbolcu için West Ham United'a 105 milyon sterlin (122 milyon Euro) teklif ettiği belirtildi.

Arsenal'in bu teklifinin ardından Manchester City'nin transfer yarışından çekildiği kaydedildi. Declan Rice'ın da West Ham United'dan Arsenal'in teklifini kabul etmesini isteyeceği vurgulandı.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Arsenal'in Declan Rice transferini kısa süre içerisinde açıklayabileceği belirtti.

Arsenal ve West Ham United'ın, 105 milyon sterlin değerindeki teklifin detayları üzerinde görüşmelere devam ettiği ifade edildi.

Arsenal teklifinin 100 milyon sterlin ve 5 milyon sterlin bonuslar içerdiği aktarıldı. Mikel Arteta'nın ekibinin, bu rakamı 5 yıl içerisinde ödemek istediği vurgulandı. West Ham United'ın ise 105 milyon sterlinlik teklifin iki taksitte ödenmesini istediği öne sürüldü.

TARİHE GEÇECEK

Öte yandan Declan Rice'ın Arsenal'e 105 milyon sterlin karşılında transfer olması durumunda tarihin en pahalı İngiliz oyuncusu olacağı kaydedildi.

Manchester City, daha önce Jack Grealish için 100 milyon sterlin ödemişti. Declan Rice, milli takımdan arkadaşı Grealish'in bu rekorunu elinden alabilir.