Arsenal'dan tarihi transfer hamlesi!
Premier Lig ekibi Arsenal, West Ham United'ın orta sahası Declan Rice'ı 122 milyon Euro karşılığında transfer etmeye hazırlanıyor. Declan Rice'ın Arsenal'e 122 milyon Euro karşılında transfer olması durumunda tarihin en pahalı İngiliz oyuncusu olacağı kaydedildi.
Arsenal, West Ham United forması giyen Declan Rice'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sporx'in Daily Mail'e dayandırdığı habere göre, Arsenal'in İngiliz futbolcu için West Ham United'a 105 milyon sterlin (122 milyon Euro) teklif ettiği belirtildi.
Arsenal'in bu teklifinin ardından Manchester City'nin transfer yarışından çekildiği kaydedildi. Declan Rice'ın da West Ham United'dan Arsenal'in teklifini kabul etmesini isteyeceği vurgulandı.
KISA SÜREDE AÇIKLANACAK
Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Arsenal'in Declan Rice transferini kısa süre içerisinde açıklayabileceği belirtti.
Arsenal ve West Ham United'ın, 105 milyon sterlin değerindeki teklifin detayları üzerinde görüşmelere devam ettiği ifade edildi.
Arsenal teklifinin 100 milyon sterlin ve 5 milyon sterlin bonuslar içerdiği aktarıldı. Mikel Arteta'nın ekibinin, bu rakamı 5 yıl içerisinde ödemek istediği vurgulandı. West Ham United'ın ise 105 milyon sterlinlik teklifin iki taksitte ödenmesini istediği öne sürüldü.
TARİHE GEÇECEK
Öte yandan Declan Rice'ın Arsenal'e 105 milyon sterlin karşılında transfer olması durumunda tarihin en pahalı İngiliz oyuncusu olacağı kaydedildi.
Manchester City, daha önce Jack Grealish için 100 milyon sterlin ödemişti. Declan Rice, milli takımdan arkadaşı Grealish'in bu rekorunu elinden alabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama!
- Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin
- Ünlü ekonomist doların duracağı noktayı açıkladı
- İYİ Parti'den Merdan Yanardağ açıklaması
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- Canlı yayında çıplaklık kavgası
- DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
- Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı
- Galatasaraylı yıldızdan taraftarları rahatlatan paylaşım
- Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı!