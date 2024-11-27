Arsenal, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:57

Güncelleme: 27.11.2024 - 09:57

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gabriel Martinelli, 22. dakikada Kai Havertz, 45+1. dakikada Gabriel Magalhaes, 65. dakikada penaltıdan Bukayo Saka ve 82. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

GYÖKERES'E GÖNDERME YAPTI

Sporting'in tek golü ise 47. dakikada Gonçalo Inacio'dan geldi.

Öte yandan Arsenal'in 3. golünü atan Magalhaes, gol sevincinde Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres'e göndermede bulundu.

AMORIM'SİZ SPORTING KAYIP

Ruben Amorim yönetiminde 4 Şampiyonlar Ligi maçında da kaybetmeyen Sporting, Portekizli çalıştırıcı olmadan çıktığı ilk Avrupa maçında mağlubiyet yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 10'a yükseltti. Lig aşamasında ilk yenilgisini alan Sporting de 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sporting, Club Brugge'a konuk olacak. Arsenal ise Monaco'yu konuk edecek.