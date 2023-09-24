Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Londra derbisi TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Everton'ı 1-0 mağlup etmişti.
Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 2-1 mağlup etmişti.
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