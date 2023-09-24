Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Londra derbisi TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:05
Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Everton'ı 1-0 mağlup etmişti.

Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 2-1 mağlup etmişti.


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