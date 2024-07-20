Arsenal ve Totteham'ın ardından... Barış Alper Yılmaz, bir İngiliz devinin daha radarında!
Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'teki performansıyla yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray'da birçok mevkide gösterdiği başarılı sezonun ardından Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de değerine değer kattı.
Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası değerini 3 milyon Euro artırarak 20 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaştı.
ARSENAL VE TOTTENHAM'IN ARDINDAN LİVERPOOL
Arsenal ve Tottenham ile adı anılan Barış Alper Yılmaz için bir başka Premier Lig devinin daha devreye girdiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nico Schira, Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un ilgilendiğini öne sürdü.
Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
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