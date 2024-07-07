Barış Alper'i hedef alan skandal paylaşım büyük tepki çekti... Bakanlık açıklama yaptı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin "Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır" açıklamasında bulundu.
Hatay eski İl Spor Müdürü Murat Gevrek, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya mağlup olduğu EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı hedef gösteren Gevrek, "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ...belanı...' ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gevrek’in 2 Mayıs 2024 tarihinde görevden alındığını ve paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün sosyal medya paylaşımları’ üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek’in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır” denildi.
Murat Gevrek, tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
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