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Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:47
Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Julen Lopetegui'nin takımı Wolverhampton'ı konuk edecek.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andre Marriner'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Everton ile 1-1 berabere kalmıştı.


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