Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Julen Lopetegui'nin takımı Wolverhampton'ı konuk edecek.
ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andre Marriner'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Everton ile 1-1 berabere kalmıştı.
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