Arsenal zorlanmadan çeyrek finalde!
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Preston North End'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Arsenal, deplasmanda Preston ile karşı karşıya geldi.
Deepdale Stadyumu'ndaki maçta Arsenal sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 24'te Gabriel Jesus, 33'te Ethan Nwaneri ve 57'de Kai Havertz attı.
Arsenal, Lig Kupası'nda çeyrek finalde mücadele edecek.
Etiketler: #Arsenal #Preston North End #İngiltere Lig Kupası
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