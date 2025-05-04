Arsenal'e sahasında Bournemouth çelmesi!
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, sahasında Bournemouth karşısında 1-0 önde olduğu karşılaşmayı 2-1 kaybetti.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, Bournemouth'u konuk etti.
Emirates Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Bournemouth, 2-1 kazandı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri dakika 67'de Dean Donny Huijsen ile dakika 75'te Evanilson kaydetti. Arsenal'in tek golünü ise dakika 34'te Declan Rice attı.
Bu sonucun ardından Arsenal, ligde oynadığı son 8 maçın ardından ilk kez mağlup oldu. (5B, 3B, 1M)
Bournemouth forması giyen Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, yaşadığı mağlubiyetin ardından 67 puanda kaldı. Bournemouth, 53 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Liverpool deplasmanına gidecek. Bournemouth, Aston Villa'yı konuk edecek.
Etiketler: #Arsenal #Bournemouth #İngiltere Premier Lig
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