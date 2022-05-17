Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United sahasında Arsenal'i konuk etti. Newcastle United, sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 08:58
Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

İlk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Arsenal, haftaya 14. sırada başlayan Newcastle United'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, White'ın (kendi kalesine) 55 ve Guimaraes'in 85. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

Newcastle United, puanını 46'ya yükseltti. 66 puanda kalan Arsenal ise son maçlar öncesi Tottenham'ın 2 puan arkasında 5. sırada yer aldı.


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