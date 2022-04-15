Arsene Wenger'in önerisiyle futbolda taç atışları değişiyor
FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger taç atışlarının ayakla kullanılmasını önerdi.
FIFA'da daha önce uzatma dakikaları, oyun durduğunda sürenin de durdurulması gibi birçok fikir tartışmaya açılmış ve IFAB'ın onayına sunulmuştu. Son olarak FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger, taç atışları ile ilgli bir öneride bulundu. Bu önerinin, 14 yıl önce Rıdvan Dilmen tarafından yapılmış olması dikkat çekti.
TAÇLARIN AYAKLA KULLANILMASINI ÖNERDİ
The Sun'ın haberine göre Arsene Wenger, taç atışlarının, top dışarı çıktıktan sonra 5 saniye içinde ayakla kullanılmasına izin verlmesini önerdi. Haberde Arsene Wenger'in, yeni gelecek bu kural ile oyunun daha da hızlanacağını düşündüğü belirtildi.
Arsene Wenger'in bu önerisini Rıdvan Dilmen günümüzden 14 yıl önce dile getirmişti. 2008 yılında NTV Spor'da futbol kurallarıyla ilgili hayalini açıklayan Rıdvan Dilmen, "Taç atışının ayakla kullanılmasını isterim" demişti.
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