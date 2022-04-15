UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Barcelona, Frankfurt’a direnemedi

15 Nisan 2022 Cuma, 09:08

UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece oynanan 4 maçın ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Gecenin ilk maçında Leipzig, Atalanta’yı elerken; diğer üç yarı finalist 22.00 seansı sonrasında belirlendi. West Ham, Rangers ve Frankfurt yarı final biletini kaptı.

20 Ocak’tan beri yenilmeyen Barcelona’nın 15 maçlık yenilmezlik serisine Frankfurt son verdi. Bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyen Barcelona, Frankfurt karşısında çok etkisiz oyun sergiledi.

4. dakikada kazanılan penaltıyı sol bek Kostic gole çevirip takımını 1-0 öne geçirdi. 1-1’in rövanşında maça etkili başlayan Frankfurt, 36. dakikada Borre’nin yaklaşık 30 metreden enfes golüyle skoru 2-0 yaparak Camp Nou’da soğuk rüzgarlar estirdi.

Topla oynayan takım Barcelona olsa da Frankfurt rakibinden daha fazla şut çekti. Alman ekibi 7 isabetli şut çektiği maçın 67. dakikasında Kostic’in ikinci golüyle İspanyol devi karşısında 3-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Barcelona, 84. dakikada serbest vuruşun devamında Frankfurt kalesinde Busquets ile topu filelere gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol sayılmadı. +9 dakika uzatma verilen mücadelenin 90+1. dakikasında Barcelona Busquets ile durumu 3-1 yaptı.

90+10’da kazanılan penaltıda Barcelona, Depay ile skoru 3-2’ye getirse de maçı uzatmalara götürmek için yeterli olmadı!