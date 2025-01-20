Arseniy Batagov: 'Kime hediye edeceğimi bilmiyorum'

Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Arseniy Batagov maçın ardından görüşlerini aktardı.

Arseniy Batagov: 'Kime hediye edeceğimi bilmiyorum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:11

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 

Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. 

Trabzonspor'un ilk golünü atan Arseniy Batagov, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. 

"KİME HEDİYE EDECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Batagov, "Bu takımla birlikte ilk golümü attığım için kendimle gurur duyuyorum. Kime hediye edeceğimi bilmiyorum. Ozan iyi bir orta açtı ve güzel bir gol oldu" dedi. 

Ukraynalı oyuncu, bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'a 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.


Etiketler: #Arseniy Batagov #trabzonspor #Sivasspor

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