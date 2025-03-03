Arseniy Batagov: 'Son saniyede kaybetmek çok üzücü'

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Arseniy Batagov, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Arseniy Batagov: 'Son saniyede kaybetmek çok üzücü'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 19:10

Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Batagov'un sözleri şu şekilde:

"Bizim adımıza çok kötü bir sonuç. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Hatalar yaptık. Önemli oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar da oldu. Bunlar bizi etkiledi. İlk yarıda istediğimiz fırsatları bulamadık. İkinci yarıda fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz bulduğu tek fırsatı değerlendirdi. Bu tür maçları son saniyede kaybetmek maalesef çok üzücü oluyor."


Etiketler: #Arseniy Batagov #trabzonspor #konyaspor

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