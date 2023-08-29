Arslan Ekşi: 'Takım olarak ilk hedefimiz tarihe geçmek'

Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:29

Güncelleme: 29.08.2023 - 07:29

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesine turnuvadan önce değerlendirmelerde bulunan Arslan Ekşi, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonasına çok iyi hazırlandık. Hem CEV Avrupa Altın Ligi’nde hem FIVB Challenger Kupası’nda istediğimizi aldık. Takım olarak iyi durumdayız. Sezon başından beri yoğun bir tempo içerisindeyiz, ana hedefimiz olan Uluslar Ligi'ne katılma hakkını elde ettik. Artık bundan sonra hem Avrupa şampiyonası hem olimpiyat elemesi için çalışıyoruz. İlk maçımızı 30 Ağustos’ta Fransa ile oynuyoruz. Fransa son olimpiyat şampiyonu ciddi bir ekip. Uzun bir turnuva olacak. Takım olarak ilk hedefimiz tarihe geçmek. Çeyrek final oynamak istiyoruz. Tarihimizde Avrupa Şampiyonasında hiç çeyrek final oynamadık. Sonra sırasıyla yarı final ve finale gitmek istiyoruz. Seviyemizi ve gerçek gücümüzü göstermek istiyoruz."

Milliler, 28 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail’in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu'nda Fransa, Romanya, Yunanistan, Portekiz ve İsrail ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail’in Tel Aviv kentinde oynayacak.