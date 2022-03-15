Artem Dzyuba'dan Rusya Milli Takımı'na veto

15 Mart 2022 Salı, 21:45

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg'da oynayan Artem Dzyuba, Rusya Milli Takımı'ndan gelen çağrıya olumlu yanıt vermedi. Konu hakkında konuşan Rusya Teknik Direktörü Valery Karpin, oyuncusunun "Ukrayna'da gerçekleşen olaylar" sebebi ile milli takıma katılmadığını söylemişti.

Kısa süre sonra Dzyuba'nın Ukrayna'da akrabalarının olduğu gerekçesi ile bu ortamda Rus milli takımına olumlu yanıt vermediği iddiaları ortaya atıldı. 33 yaşındaki santrfor bu iddialara bizzat cevap verdi. Dzyuba'nın açıklamaları:

"Bu ailevi bir mesele ile ilgili. Daha fazla detay vermek istemiyorum. Ailemle zaman gerçimem gerekiyor. Rusya milli takımına gitmeme sebebim politik şeyler değil. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Valery benim sözlerimi yanlış anladı ya da sözlerim çarpıtıldı."

Rusya Milli Takım kaptanı Dzyuba, daha önce Rusya - Ukrayna savaşı hakkında "Savaş korkutucu ancak insanların her gün nefret kusması beni daha çok şaşırttı. Milliyete dayalı ayrımcılığa karşıyım. Rus olduğum için utanmıyorum. Rus olmaktan gurur duyuyorum. Sporcuların bu yüzden acı çekmesini anlamıyorum. Çifte standarda karşıyım. İş Rusya'ya gelince ilkeler neden hemen unutuluyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Rus milli takımı Ukrayna savaşı sebebi ile tüm UEFA ve FIFA turnuvalarından men edilmişti.