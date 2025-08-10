Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.08.2025 13:20:00
Cumhuriyet Spor
Arthur Masuaku'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!

Beşiktaş'tan ayrılıp Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına veda etti.

Beşiktaş'tan sözleşmesinin bitmesi ile birlikte ayrılan Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland'e imza attı.

Yeni takımına giden Masuaku, siyah-beyazlı taraftara  veda etmeyi unutmadı.

Beşiktaş ile arasında olan bağa değinen Masuaku'nun sözleri şu şekilde: 

"Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek ve kulüp ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum. İnişleri ve çıkışları ile harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak. Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum."

