Arthur Masuaku kimdir? Arthur Masuaku bonservis bedeli ne kadar? Arthur Masuaku'nun oynadığı takımlar ve performansı...

31 Temmuz 2022 Pazar, 12:59

Futbol takımların transfer mücadelesinde son gelişme Beşiktaş'tan geldi. Genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasından sonra Beşiktaş, sol bek transferi için West Ham United'da forma giyen Arthur Masuaku ile anlaşmaya hazırlanıyor. İşte bomba transfer Arthur Masuaku hakkında bilinmesi gerekenler...

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

Arthur Masuaku olarak bilinen Fuka-Arthur Masuaku Kawela, 7 Kasım 1993 doğumlu, Premier League takımı West Ham United ve DR Kongo milli takımında kanat veya sol bek olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur.

Masuaku, üst düzey kariyerine Valenciennes ile başladı ve aynı zamanda Olympiakos'ta da oynadı. 2017'de DR Kongo'ya olan bağlılığını değiştirmeden önce Fransa'yı gençlik düzeyinde temsil etti.

ARTHUR MASUAKU'NUN OYNADIĞI KLÜPLER

Valenciennes

Olympiacos

West Ham United

MASUAKU'NUN BONSERVİS BEDELİ VE GOLLERİ

Lille OM.S. Fives, Lens ve Valenciennes altyapılarında forma giyen Masuaku, 2014 yılında 300 bin Euro karşılığında Olympiacos'a transfer oldu. Yunan ekibiyle başarılı bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılının Ağustos ayında, Olympiakos'tan West Ham United'a 7.1 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Son 6 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten Masuaku, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 11 kez Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.79 boyundaki sol bek, milli formayla çıktığı 11 maçta 1 gol attı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Arthur Masuaku'nun West Ham United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

28 yaşındaki genç futbolcunun oyun performansı ve yeteneği dikkat çekerken, yaşadığı üzücü sakatlıklar Masuaku'nun kariyerinde epey yer ediyor.

Deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca toplamda 323 gün sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.