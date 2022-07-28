Fenerbahçe'de istifa! Ömer Temelli kimdir? Ömer Temelli neden istifa etti?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:18

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev’e elenen Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimde bir süredir toplantılara katılmayan Ömer Temelli istifa kararı aldı. Bu ani gelişme üzerine futbolseverler, Ömer Temelli'nin kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Ömer Temelli kimdir, neden istifa etti?

ÖMER TEMELLİ KİMDİR?

Ömer Temelli, 02 Eylül 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Memleketi Trabzon Sürmene'dir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Ömer Temelli, Mart 2006'dan sonra iki kez yedek ve sonrasında da asil üye olarak Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı.

Temelli, farklı dönemlerde stat, tesisler, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol takımı, Fenerbahçe Kolej, Taraftar kart, Fenercell ve Futbol Altyapı'dan sorumlu Asbaşkanlık görevlerini yürüttü.

Ömer Temelli, Aziz Yıldırım'ın kuzeni ile evlidir. Üniversite mezunu olan Temelli evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖMER TEMELLİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sarı-lacivertli takımda sezon öncesi yaşanan bu istifaya, Ali Koç ile Ömer Temelli arasındaki fikir ayrılıklarının neden olduğu öne sürüldü. Böylece Ömer Temelli, Fenerbahçe Kulübü'ndeki tüm görevlerinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz."

Ömer Temelli, Ali Koç döneminde Semih Özsoy, Metin Şen, Alper Pirşen ve TFF Yönetim Kurulu'na geçen Nüket Küçükel Ezberci'nin ardından istifa eden beşinci isim oldu.

ÖMER TEMELLİ KİMİNLE EVLİ?

Ömer Temelli, Aziz Yıldırım'ın kuzeni Zeynep Temelli ile evlidir. Üniversite mezunu olan Temelli evli ve 2 çocuk babasıdır.