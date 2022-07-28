Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara yıllık maaşı ne kadar? Aytaç Kara kaç yaşında, boyu kaç?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:04

Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahadaki başarasının yanında saha dışındaki hayatıyla da dikkat çekiyor. İddialara göre, Hande Baladın gönlünü Galatasaraylı Aytaç Kara'ya kaptırdı. Peki, iddiaların odağındaki Aytaç Kara kimdir? İşte merak edilen soruların cevabı...

AYTAÇ KARA KİMDİR?



23 Mart 1993 Bornava, İzmir doğumlu olan Aytaç Kara, 29 yaşında. 2012 yılında altyapısından yetiştiği Altay ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Burada gösterdiği performansla 200 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'un yolunu tutan yıldız oyuncu, 2015 yılında ise 2.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

Bordo mavili formayla 54 maça çıkan Aytaç, ardından kiralık olarak Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.



1 sezonluk Malatya macerasının ardından bedelsiz olarak Bursaspor'a transfer olan orta saha oyuncusu, buradaki sürecin ardından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak transfer oldu.



Aytaç, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a izma attı. Şu anda 28 yaşında olan sağ ayaklı futbolcu, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.



AYTAÇ KARA YILLIK MAAŞI NE KADAR?



Geçen yıl açıklanan Galatasaray'ın yeni transferlerinin ücret bedellerine göre, Aytaç Kara yıllık 600 bin Euro alıyor.

Aytaç Kara boyu kaç?



Deneyimli futbolcu 1.88 metre boyunda, 82 kilodur.