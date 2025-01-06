Arthur Masuaku'nun transferi için çifte şart
Beşiktaş'ta taraftarların tepkisini çeken Arthur Masuaku'ya Yunanistan'ın AEK takımının talip olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği etkisiz performansla siyah beyazlı taraftarların tepkisini çeken Arthur Masuaku ile Yunanistan'ın AEK takımının ilgilendiği ileri sürüldü.
Spor Time'ın haberine göre; sol bek arayışında olan Yunan takımı, eğer daha iyi bir alternatif bulamazsa Masuaku'yu transfer edecek.
Haberde, AEK'nın sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyu serbest kaldıktan sonra kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.
Yunan Ligi'ne uzak olmayan Arthur Masuaku, 2014-2016 yılları arasında Olympiakos'ta forma giymişti.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, siyah beyazlı takıma 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlasa da özellikle savunmada yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çekmişti.
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