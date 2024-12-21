Beşiktaş taraftarından Masuaku'ya ıslıklı tepki: Stadyumda anons yapıldı!
Beşiktaş taraftarı, Alanyaspor maçına sonradan giren Masuaku'yu ıslıkladı. Tecrübeli oyuncu, ıslıklı protestoyu duyunca gülümsedi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti.
Maça yedek kulübesinde başlayan Arthur Masuaku ikinci yarı 70. dakikada Zaynutdinov yerine girdi.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Beşiktaş tribünleri, Arthur Masuaku'nun oyuna girmesiyle tecrübeli oyuncuyu ıslıkladı. Masuaku ıslıkları duyunca gülümsedi.
Tepkilerine devam eden Beşiktaş taraftarı, Masuaku'nun her topa dokuşunda oyuncuyu ıslıkladı.
Islıkların ardından, "Arkadaşlar takımı destekleyin" anonsu yapıldı.
MAÇ SONU TAKIMA ISLIKLI TEPKİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın s....... gidin" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğü sonrası takımı ıslıkladı. Tribünler, futbolcuları içeriye ıslıklarla gönderdi.
Etiketler: #Arthur Masuaku #beşiktaş #Tepki
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