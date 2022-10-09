Arthur Melo'dan Liverpool'a kötü haber!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un takımdaki sakat oyuncular sebebiyle transfer ettiği Arthur Melo'nun, sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Liverpool'un transferin son gününde kadrosuna kattığı Arthur Melo'nun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
İngiliz basını, Liverpool'daki sakatlıklar nedeniyle transferin son günü Juventus'tan kiralanan Arthur Melo'nun sakatlandığını bildirdi. Yapılan tetkikler sonucu Melo'nun durumunun ciddi olduğu ve tedavi sürecinin 3-4 ay kadar süreceği kaydedildi.
Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken Melo'nun fiziksel yetersizliği nedeniyle 21 Yaş Altı takıma gönderilerek ekstra idmanlarla fiziksel açığını kapatmaya çalıştığı biliniyordu.
Bu sezon Premier Lig'de 13 dakika forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Melo, transferin son gününde Juventus'tan 4,5 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılmıştı.
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