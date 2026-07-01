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Aryna Sabalenka ile Jannik Sinner Wimbledon'da tur atladı!

Aryna Sabalenka ile Jannik Sinner Wimbledon'da tur atladı!

1.07.2026 19:16:00
Güncellenme:
AA
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Aryna Sabalenka ile Jannik Sinner Wimbledon'da tur atladı!

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile İtalyan raket Jannik Sinner, Wimbledon Turnuvası'nda üçüncü tura isimlerini yazdırdı.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, üçüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda Belaruslu Sabalenka, ABD'li rakibi McCartney Kessler'i 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

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Jannik Sinner

Tek erkeklerde İtalyan sporcu Sinner ise Portekizli tenisçi Nuno Borges'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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